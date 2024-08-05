川普要求「換時間、換地點」辯論 賀錦麗拒絕了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-05 11:54

隨著美國副總統賀錦麗提前鎖定民主黨總統候選人，共和黨總統候選人川普也不得不正視與她的辯論的問題，並提議 9 月 4 日在《Fox News》舉行辯論，而非在原定的《ABC News》，但這回輪到賀錦麗拒絕了。

川普上周五（2 日）在社交平台 Truth Social 上發帖稱：「我已同《Fox News》達成一致，將於 9 月 4 日星期三與賀錦麗舉行辯論，規則類似於與拜登總統的第一場辯論。」

川普表示，這個日期既方便又合適，因為它正好在 9 月 6 日 2024 年總統選舉提前投票日之前。他還說，這場辯論會有現場觀眾，並在「戰場州」賓夕法尼亞州舉行。

此前，川普和拜登同意 9 月 10 日在《ABC News》進行第二次辯論。但自拜登退選以來，川普就顯得不情不願，還屢次推脫。他再三建議將辯論轉移到《Fox News》，這是川粉最愛的電視台。

賀錦麗競選團隊上周六對川普的提議做出回應，稱「川普很害怕」，希望《Fox News》能把他從《ABC News》的辯論中「救出來」。

賀錦麗競選團隊在聲明中說：「他必須停止耍花招，出現在他已經承諾的 9 月 10 日的辯論地點」。競選團隊還說：「副總統無論如何會到場，抓住機會，向黃金時段的全國觀眾發言。」

上周六賀錦麗本人也在社群平台 X 上反擊道：「有趣的是，『任何時間、任何地點』變成了『特定的時間、特定的安全空間』。9 月 10 日我會去那裡（ABC News），就像他答應的那樣。我希望能在那裡見到他。」