群創Q3稼動率調降5個百分點 拚維持獲利穩定
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-06 04:55
面板大廠群創 (3481-TW) 5 日召開法說，群創總經理楊柱祥表示，由於下半年電視面未見強勁需求，加上產業仍處於供過於求的狀態，因此群創第三季調降產能稼動率 5 個百分點，藉此維持穩定獲利。
而對於群創第二季成功由虧轉盈，董事長暨執行長洪進揚表示，外部市場改善及內部營運效率提升是轉盈主要因素，而第二季不同產品別營收金額均有提升，非顯示器領域群營收占比來到 22%。
第三季來看，楊柱祥表示，電視面板動能放緩，但 Chromebook、採用低階 TN 面板的筆電需求相對不錯，整體 IT 面板景氣正在築底回升，至於 AI PC，今年市場出貨量僅約上百萬台的規模，佔整體筆電出貨尚低。
依照群創根據對當前業務狀況的評估，第三季大尺寸面板出貨量估季減低個位數百分比、整體平均單價 (Blended ASP) 估持平；中小尺寸面板出貨估季增低個位數百分比。
而受惠人工智能 (AI) 話題持續發酵，群創半導體扇出型面板級封裝 (FOPLP) 新事業亦備受關注，楊柱祥表示，第一階段 Chip-first 年底、明年首季開始貢獻營收；RDL-first 還在客戶驗證中，未來 1-2 年開始放量。
至於技術難度較高的 TGV 則預計 2-3 年後，才會有明確產能建置與營收貢獻，楊柱祥表示，持續跟 IC 價值鏈伙伴合作，各展所長共同發展高壓高效高階晶片封裝技術，迎合充電椿、5G 通訊和高速運算的新應用。
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