【量大強漲股整理】台股下殺取量，止穩關鍵看甚麼?

鉅亨研報 2024-08-05 17:31

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加權指數，今日開低走低，終場下跌 1807.21 點，收在 19830.88 點，成交量 6407 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 669.6 億，投信買超 174.38 億，自營商賣超 525.15 億，三大法人合計賣超 1050.37 億，其中，投信連 24 買，累計 1569.98 億。

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美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.51%，標普 500 指數下跌 1.84%，納指下跌 2.43%，費半下跌 5.18%，美國 7 月非農新增就業報 11.4 萬人，遠遠低於預期 17.6 萬人，修正後前值 17.9 萬人，美國 7 月失業率報 4.3%，高於預期 4.1%，前值 4.1%，投資人對表現不佳的非農就業報告感到擔憂，恐慌指數 VIX 竄升超 25%，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月降息 1 碼的機率為 22%，降息 2 碼的機率為 78%，(INTC-US) 英特爾，上週五下跌 26.06%，收在 21.48 美元，創下 1974 年以來最大跌幅，宣布暫停配息並且大幅裁員，以資助其成本高昂的晶片製造業務實現轉虧為盈；台股方面，加權指數，今日開低走低，終場下跌 1807.21 點，跌破半年線，多數權值股也是明顯下跌，但雖然下跌，卻湧出大量買盤承接，顯示大盤離止跌已經不遠，投信已經連 23 買，加上勞動基金手上仍有 1,245 億元，退撫基金也有 190 億元，合計有 1,435 億元可伺機進場，預期加權指數很快就會止跌回穩，進入反彈階段。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 9.75%，收在 815 元，台積電扇出型（InFO）封裝製程將打破 (AAPL-US) 蘋果一家獨大局面，供應鏈透露，(GOOG-US)谷歌手機自研晶片 Tensor 明年轉投台積電 3 奈米製程，也開始導入 InFO 封裝，大幅減少晶片厚度，提高能源效率，成為卡位高階 AI 手機市場的關鍵一役；(2317-TW)鴻海，亮燈跌停，收在 168 元，(NVDA-US)輝達 GB200 傳良率出問題，導致大量供貨時間推遲一季，供應鏈與法人調查後發現，供應受阻品項為非公版 GB200，公版 GB200 供貨穩健，鴻海是唯一拿到充足貨源的代工廠，將按既定時程於第 4 季出貨；(2454-TW)聯發科，下跌 9.08%，收在 991 元，外媒披露，聯發科下一代旗艦晶片天璣 9400 主要能耗和 AI 性能均有所提升，NPU 算力則提升約 40%，價格亦將調漲，首搭 vivo X200 系列最快 10 月上市，預計今年旗艦手機晶片產品營收成長超過 50%。

蘋果概念股 (3008-TW) 大立光，今天表現相對抗跌，下跌 7.04%，收在 2575 元，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機，不僅 5 分鐘就能充飽電，而且壽命長達 20 年，6 月合併營收為 40.41 億，月增 15.92%，年增 49.89%，連續 11 個月營收年成長，多數法人持續上調目標價，最高上看 3980 元。

CoWoS 概念股 (3131-TW) 弘塑，上漲 2.11%，收在 1450 元，是今天極少數能夠逆勢上漲的股票之一，2024H2 弘塑 CoWos 先進封裝設備將要進入交貨高峰期，也就是營收認列高峰期，再加上弘塑記憶體客戶即將大幅擴產 HBM，未來弘塑多款 HBM 後段設備，包括金屬蝕刻、去光阻、晶圓清洗、晶圓金屬化鍍，將會陸續出貨，貢獻營收。

工具機大廠 (1540-TW) 喬福，上漲 9.8%，收在 40.9 元，因為中國大陸客戶趕在 ECFA 關稅優惠中止前出貨，6 月營收 1.02 億元，月增 77%、年增 380%，改寫單月營收歷史新高，目前在手訂單約 4 億餘元，能見度看到 2025 年第 1 季，下半年整體市況還須觀察 ECFA 終止後續影響，另外，海運問題也可能影響歐洲控制器供應，全年抱持審慎態度，今年下半年營運有機會優於去年。

受惠台灣出口強勁，台灣資本市場迅速壯大，2023 年 IPO 資本市場募資創八年新高，加上內需強勁、台股熱錢外溢，2024 年商用不動產市場「錢」景被看好，尤其隨著 Z 世代獨立工作者大崛起，預料將帶動中小型辦公室異軍突起，(5534-TW) 長虹建設，下跌 4.44%，收在 129 元，長虹建設繼新北市林口最新登場的「長虹雲創科技商務大樓」，吸引不錯的票房反應之後，已考慮再加碼中小型辦公市場，未來不排除再持續推出第二筆中小型辦公產品。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師