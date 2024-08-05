【家族傳承會計師專欄】 CFC實施後，境外公司操作金融商品稅務大不同
陳建霖 稅務會計師, Deloitte Private Taiwan 2024-08-05 17:00
一直以來，高資產人士經常使用境外公司來操作金融商品並作為資產傳承工具，一來是因為國際化布局和資產配置的需求，境外通常提供更多元的投資組合及彈性，二來是境外公司可享有稅務遞延的效益。
但在台灣 CFC 實施後，會計準則中透過損益按公允價值衡量 (以下簡稱 FVPL) 就是將金融商品之未實現公允價值變動計入損益表中，進而影響當年度的淨利 (損)。然 CFC 的稅基即是從當年度稅後損益為起點計算，難道 FVPL 的未實現損益也因此要課稅嗎? 箇中差異，讓會計師來為您解答。
某案例解析
近日股票指數在突破兩萬大關之餘，也持續創新高。庫執行長在管顧公司建議下，用 CFC 公司購買之 A 公司股票也跟著水漲船高，從買入時成本 300 萬，到 Y1 年底時市值已達 1000 萬，帳上也認列了未實現的公允價值變動利益 700 萬。
Y2 年時，庫執行長在股票市場反轉之前，在相對高價時出售 A 公司股票，漂亮的以 1400 萬元全數出售，實現獲利。
庫執行長的 CFC 除了股票 (帳入 FVPL) 外並無其他損益， 面對 CFC 的申報，
庫執行長該如何分別計算 Y1、Y2 年之 CFC 當年度盈餘?
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財政部於 2023 年 12 月 22 日發布修訂個人計算受控公司企業 (CFC) 所得適用辦法，因考量 FVPL 公允價值短期波動幅度較大且多非人為所能操控，該辦法第 7 條明定在計算 CFC 所得時，有關 FVPL 的處理原則：
- 計算 CFC 當年度盈餘時得選定減除 FVPL 公允價值變動數
- 處分 FVPL 時，應加計處分 FVPL 調整數
- FVPL 重分類時，應加計重分類 FVPL 調整數
在 Y1 年，庫執行長選擇減除 FVPL 公允價值變動數，則 CFC 當年度盈餘計算如下：
- CFC 財務報表稅後盈餘 700 萬 - FVPL 公允價值變動數 700 萬 =0
在 Y2 年處分 FVPL 時，CFC 當年度盈餘計算如下：
- CFC 財務報表稅後盈餘 400 萬 +(處分日 FVPL 帳面價值 1,000 萬 - 原始取得成本 300 萬)=1,100萬
特別提醒，上述 FVPL 之 CFC 盈餘計算，一經選定原則上不得變更，且僅限適用直接持股之 CFC，換言之，間接持股 CFC 所持有之 FVPL 則不適用此計算方式，還須特別注意。
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