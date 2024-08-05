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鉅亨速報

營收速報 - 台光電(2383)7月營收57.82億元年增率高達58.58％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 14:30

台光電(2383-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣57.82億元，年增率58.58%，月增率10.2%。

今年1-7月累計營收為341.33億元，累計年增率69.1%。

最新價為388元，近5日股價下跌-0.72%，相關零組件業下跌-2.61%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6694 張
  • 外資買賣超：-8127 張
  • 投信買賣超：+1465 張
  • 自營商買賣超：-32 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 57.82億 59% 10%
24/6 52.46億 63% 2%
24/5 51.42億 63% 2%
24/4 50.60億 80% 9%
24/3 46.54億 66% 24%
24/2 37.64億 59% -16%

台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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