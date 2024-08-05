營收速報 - 台光電(2383)7月營收57.82億元年增率高達58.58％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 14:30
今年1-7月累計營收為341.33億元，累計年增率69.1%。
最新價為388元，近5日股價下跌-0.72%，相關零組件業下跌-2.61%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6694 張
- 外資買賣超：-8127 張
- 投信買賣超：+1465 張
- 自營商買賣超：-32 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|57.82億
|59%
|10%
|24/6
|52.46億
|63%
|2%
|24/5
|51.42億
|63%
|2%
|24/4
|50.60億
|80%
|9%
|24/3
|46.54億
|66%
|24%
|24/2
|37.64億
|59%
|-16%
台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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