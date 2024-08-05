凱米颱風後不便險理賠恐暴增 新安東京海上祭2招加速賠付

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-05 19:00

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凱米颱風日前侵台，除了讓台灣民眾放了 2 天颱風假外，也造成許多暑假安排出國的旅客因飛機停飛、延誤打亂行程。新安東京海上產險特別調整旅行不便險的理賠人力，除了持續關懷客戶協助理賠申請作業外，更透過系統整合加速理賠作業效率，以因應可能大量湧入的旅行不便險理賠案件。

近年風險意識高漲，很多民眾在安排旅行計畫時也都順便投保了旅行不便險。這次凱米颱風侵台，根據統計，7 月 24、25 日共有近 400 個航班受到影響，由於影響班次多，因此預期會有很多的旅行不便險理賠發生。

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根據調查，產險業者的旅行不便險承保範圍主要有旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失、個人賠償責任、緊急救援費用、旅行期間居家竊盜、班機改降補償、現金竊盜、信用卡盜用損失、劫持事故補償、食物中毒慰問金等 14 項保障，而民眾受凱米颱風影響可能會有的損失為旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失、班機改降補償等項目。

新安東京海上表示，民眾除了自己直接投保旅行不便險外，也會透過旅行社、保險經紀人、代理人的保險業務員來購買，因此呼籲這次有受到凱米颱風影響的民眾趕快檢視自己的投保內容是否有符合理賠申請條件，並記得向航空公司索取證明，如果有可理賠項目的金錢上的額外支出，也需要保留好相關單據，向投保的保險公司申請理賠。