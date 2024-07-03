臻鼎攜手誠品在青埔開出近5000坪大店 2028年底開幕

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-03 19:22

全球 PCB 業龍頭臻鼎 - KY (4958-TW)」今 (3) 日攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活 (2926-TW)」宣布，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，並與誠品生活共同創作近 5000 坪全新獨棟大店，預計 2028 年底開業，希望一同面向世界，既是新世代智慧綠能科技總部，也是一個充滿多元體驗的身心靈療癒空間 。

臻鼎 - KY 與誠品生活這項開發合作案，位於高鐵桃園站前精華地點，交通非常便利，搭乘高鐵 10-20 分鐘即可快速抵達竹科或台北，亦串聯桃園國際機場、機場捷運及中山高；周邊藝文休閒場所多元，包括橫山書法藝術公園、桃園美術館、XPARK、青塘園、桃園棒球場等。



臻鼎 - KY 董事長沈慶芳指出，臻鼎 - KY 選擇在桃園青埔黃金地段建立台灣企業總部大樓，除了希望強化各廠區串聯交流、匯集相關供應鏈廠商創造產業聚落效益，也將作為集團人才招募培育、促進產業鏈合作加值的發展基地。非常歡迎誠品生活進駐。

臻鼎科技集團為全球領先 PCB 大廠，於台灣與深圳兩地掛牌上市，從 2017 年起連續 7 年營收排名位居全球第一大 PCB 生產企業，近年因應生成式 AI 浪潮，亦積極布局 AI 應用，致力推動 PCB 產業數智化、綠色化發展。臻鼎科技集團在全球共有 6 大主要生產基地，分布於台灣、大陸、泰國及印度，並在北美、日韓、越南等多地設立超過 20 個服務中心，提供客戶一站式購足全方位解決方案之專業服務。



誠品生活董事長吳旻潔也指出，誠品在桃園耕耘多年，一直渴望開展獨立大店來服務桃園的民眾，今年終於願望成真。誠品生活非常榮幸能有機會與臻鼎科技集團攜手合作，在高鐵站前核心地帶，量身打造一家從建築到室內空間都能完全展現誠品場所精神與人文關懷心意的獨棟大店。