〈2024半導體展〉先進封裝成焦點 三星、SK海力士登台演講

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-05 16:40

‌



SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展將在今年 9 月 4 日至 6 日登場，除規劃業界最關注的異質整合及材料專區，同時也邀請英特格 (ENTG-US)、環球晶 (6488-TW)、三星電子 (Samsung Electronic)、SK 海力士 (SK hynix) 等企業，於異質整合系列論壇及策略材料高峰論壇中，分享及探討半導體先進封裝與材料技術。

SEMI 國際半導體協會指出，台灣在半導體製程及封裝技術方面位居全球領先地位，擁有多家世界頂尖的晶圓代工、封測廠及全球最完整的半導體聚落，亦帶動周邊產業鏈的技術發展，今年 SEMICON Taiwan 持續為半導體供應鏈技術外溢提升供應鏈競爭力，構建完整的 AI 半導體生態系，進而推動台灣及全球產業的整體進步與繁榮。

‌



隨著半導體技術持續演進，新技術更趨複雜困難，前瞻技術佈局與擴大供應鏈合作更顯得至關重要。隨著先進材料持續進化，加速提升半導體元件性能及效率，將成為推動先進製程的關鍵技術。

同時，先進封裝技術則持續向異質整合與 3D 系統級封裝的方向邁進，今年 SEMICON Taiwan 於異質整合專區集結產業上中下游，包含 IC 設計、製造、封裝與終端系統應用領導廠商， 展示完整新興技術與應用，完整勾勒半導體未來藍圖。

尤其，AI 需求激增，首度加開面板級扇出型封裝 (FOPLP) 論壇，超車佈局最新技術，其透過「矩形」基板進行 IC 封裝，於同樣單位面積下能達到更高的利用率，成為近期異質整合先進封裝最熱門，備受關注的下一代技術。