投資者受夠了巨頭在AI上燒錢追夢 他們現在要看成果！

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 17:20

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隨著過去一周科技巨頭密集發布財報後，市場正在傳遞一個新的信號，在看到利潤成長放緩之下，投資者對於人工智慧 (AI) 的承諾已不再買單，他們現在要看到更多實際的成果。

美股「科技七雄」已 6 家發布了財務報告。這些公司第二季的獲利年增率，已經從上一季的 50%，下降至接近 30%。分析師預計，第三季的獲利年增率將進一步放緩至大約 17% 左右。

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財報數據顯示，每家巨頭每年投入 AI 的資本規模都在百億美元以上。

最近，巴克萊的分析師在報告中指出，預計 AI 領域的資本支出將從 2023 年到 2026 年累計達到 1670 億美元，而這一數字是基於對 AI 產品需求的樂觀預期。然而，與此形成鮮明對比的是，預計到 2026 年，雲端服務的營收增量僅 200 億美元。

50 Park Investments 創辦人兼執行長 Adam Sarhan 指出，投資者已經進入了「展示」階段，他們正在尋求 AI 對收入和生產力影響的具體證據。這種轉變引發了市場的懷疑和波動。

NFJ Investment Group 董事總經理兼高級投資組合經理 (Burns McKinney 表示，投資者已經對科技行業的炒作與現實感到擔憂，這會在大公司表現不佳時引發激烈反應。

他補充說：「過去幾周公布的一些獲利結果提醒投資者，這些估值包含了許多非常高的期望。」

Deepwater Asset Management 的管理合夥人 Gene Munster 在談到 AI 資本支出的增加時表示：「從根本上說，各家公司都在表達一個觀點，即他們必須進行這樣的投資，否則未來可能會面臨被淘汰的風險。」

Sarhan 認爲，市場的強烈反應並不一定意味着 AI 交易的結束。相反，這表明人們的期望正在重新調整。「我們看到市場從單純的炒作轉向對實際成果的需求，」他說。