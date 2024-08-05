50年最慘！英特爾Q2財報「沒一塊好」 股價一天崩26%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 15:07

美國半導體巨擘英特爾 (INTC-US) 上週四 (1 日) 公佈令人失望的今年第二季財報與本季財測數字後，隔天股價暴跌 26%，創 50 年最大跌幅，市值蒸發逾 300 億美元，直接回到十多年前。

以上週五 (2 日) 收盤價計算，輝達市值超過 2.6 兆美元，博通市值 6695 億美元，超微 2144 億美元，高通 1775 億美元，安謀 1200 億美元。

英特爾今年第二季營收年減 1% 至 128 億美元，雖然 PC 業務是個罕見亮點，營收成長 9% 至 74 億美元，抵消資料中心業務下滑的不利因素，但獲利劇減 85% 至 8300 萬美元，淨虧損 16 億美元，不如一年前 15 億美元獲利。更糟的是，英特爾預估本季度營收比分析師預期低了 10%，毛利率比市場預期低了 25%。

但眼下晶片產業正是豐收季節，超微上週二 (7 月 30 日) 公布的最新財報顯示第二季營收成長 9% 至 58 億美元，獲利成長 19% 至 11 億美元。營收雖只有英特爾的一半，但市值卻是英特爾的兩倍。

相較於成長陷入停滯的 PC 產業，資料中心是目前前景最大的市場，但英特爾卻在該領域缺乏競爭力，且未趕上 AI 浪潮。即便是沒有輝達那樣的 GPU 先發優勢，與及時轉向加入 AI 浪潮的微相比，英特爾的市場反應和產品部署也太慢。英特爾最新的 AI 晶片要到今年第三季才會投產，此前預估有望為今年營收貢獻 5 億美元。

讓投資者感到失望的是，英特爾在財報公布後的分析師會議上未進一步更新 AI 晶片方面的預期。即便能如期實現，也遠遠不及競爭對手。超微預估其 AI 晶片 MI300 今年有望帶來 45 億美元的營收。

在眼下這個青黃不接的階段，英特爾的確沒有什麼提振市場的消息，只好在財報發佈後宣佈 100 億美元的撙節計畫，其中最引人注目的是全球裁員 15%，這意味著有 1.7 萬人將因此離開英特爾。此外，英特爾還宣布暫停派發股息，每年可以因此節省 22 億美元。

Creative Strategies 首席分析師巴哈林（Ben Bajarin）認為，雖然此前就有報導英特爾要進行大裁員，但是投資者覺得英特爾已經走過了最差的階段。 結果證明這還沒有結束。 市場認為英特爾的業務扭轉可能比想像的要更久。

除股價遭重挫外，上週五英特爾的債券也遭到投資者拋售，信用利差擴大 15-20 個基點。債市受挫會影響到英特爾未來的融資成本，而英特爾目前急需資金投入晶圓代工業務。

雪上加霜的是，標普還將英特爾債券的 A - 評等置入信用觀察負面名單，意味著近期有可能下調債券評級。

美國分析師和媒體毫不客氣地指出，若非拜登政府給出的慷慨補助，英特爾股價恐怕只會更加難看。很多投資人相信，作為美國最大晶片製造商，英特爾即便面臨重重挑戰，也會得到美國政府的大力支援。

今年初，美國政府與英特爾達成了豐厚的補貼協定。英特爾不僅得到高達 85 億美元的直接補助，還有 110 億美元的低利貸款。

在晶片產業，輝達、超微和高通等巨頭都是無晶圓廠 (Fabless) 模式公司，只管設計晶元，生產製造交給台積電等代工巨頭，英特爾則是垂直整合製造 (IDM) 模式，不僅自己設計，還自己生產晶片。超微也曾是 IDM 模式，直到把晶圓製造業務分拆成為全球第三大晶圓代工廠格芯。

為了得到美國政府豐厚的補貼，英特爾雄心勃勃地承諾，未來五年要在美國投入 1000 億美元，在亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州以及俄勒岡州投資新建晶圓廠以及擴大現有產能，創造萬個製造業工作崗位和 2 萬個建築業崗位。