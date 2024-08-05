鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至18.4元，預估目標價為470元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2024年EPS預估：中位數由18.53元下修至18.4元，其中最高估值19.13元，最低估值17.67元，預估目標價為470元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|19.13(19.3)
|22.77
|24.26
|最低值
|17.67(17.67)
|19.46
|20.63
|平均值
|18.41(18.5)
|20.85
|22.36
|中位數
|18.4(18.53)
|20.63
|22.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|36,952,000
|42,360,000
|45,160,740
|最低值
|35,632,000
|38,729,220
|41,052,980
|平均值
|36,241,700
|40,384,160
|43,200,440
|中位數
|36,301,870
|40,293,360
|43,346,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.5
|14.53
|11.2
|9.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,458,726
|32,082,917
|28,930,505
|24,924,170
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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