營收速報 - 台橡(2103)7月營收33.24億元年增率高達35.24％
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16
今年1-7月累計營收為210.14億元，累計年增率14.75%。
最新價為20.75元，近5日股價下跌-0.22%，相關橡膠工業上漲0.87%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1267 張
- 外資買賣超：+1320 張
- 投信買賣超：+11 張
- 自營商買賣超：-64 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/7
|33.24億
|35%
|6%
|24/6
|31.26億
|28%
|6%
|24/5
|29.44億
|12%
|2%
|24/4
|28.75億
|8%
|0%
|24/3
|28.73億
|-1%
|5%
|24/2
|27.43億
|3%
|-12%
台橡(2103-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為SBR、BR、TPE、TPR橡膠。上述產品之製造及其有關原物料及加工製品之進出口及銷售。生產及銷售汽電共生所產生之蒸汽及工商業用電。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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