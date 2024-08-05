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鉅亨速報

營收速報 - 台橡(2103)7月營收33.24億元年增率高達35.24％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 16:16


台橡(2103-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣33.24億元，年增率35.24%，月增率6.31%。

今年1-7月累計營收為210.14億元，累計年增率14.75%。

最新價為20.75元，近5日股價下跌-0.22%，相關橡膠工業上漲0.87%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1267 張
  • 外資買賣超：+1320 張
  • 投信買賣超：+11 張
  • 自營商買賣超：-64 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 33.24億 35% 6%
24/6 31.26億 28% 6%
24/5 29.44億 12% 2%
24/4 28.75億 8% 0%
24/3 28.73億 -1% 5%
24/2 27.43億 3% -12%

台橡(2103-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為SBR、BR、TPE、TPR橡膠。上述產品之製造及其有關原物料及加工製品之進出口及銷售。生產及銷售汽電共生所產生之蒸汽及工商業用電。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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