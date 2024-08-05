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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)目標價調升至380元，幅度約8.57%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 14:10

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對中砂(1560-TW)提出目標價估值：中位數由350元上修至380元，調升幅度8.57%。其中最高估值400元，最低估值310元。

綜合評級 - 共有5位分析師給予中砂(1560-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立4位、保守悲觀0位。

中砂(1560-TW)今(5日)收盤價為265元。近5日股價下跌11.76%，相關電機機械近5日下跌7.88%，集中市場加權指數下跌2.18%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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