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鉅亨速報

營收速報 - 欣巴巴(9906)7月營收13.93億元年增率高達205.58％

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 09:15

欣巴巴(9906-TW)今天公告2024年7月營收為新台幣13.93億元，年增率205.58%，月增率208.25%。

今年1-7月累計營收為21.15億元，累計年增率-41.39%。

最新價為198元，近5日股價上漲14.6%，相關建材營造上漲0.88%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-906 張
  • 外資買賣超：-855 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-51 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/7 13.93億 206% 208%
24/6 4.52億 -42% 159%
24/5 1.75億 -82% 1701%
24/4 970萬 -99% -49%
24/3 1,913萬 -91% 147054%
24/2 1萬 -100% -100%

欣巴巴(9906-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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