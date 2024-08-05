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鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至34.07元，預估目標價為960元

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.37元下修至34.07元，其中最高估值36.47元，最低估值31.18元，預估目標價為960元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值36.47(39.13)52.7367.24
最低值31.18(31.18)39.7452.63
平均值34.29(34.89)48.559.76
中位數34.07(34.37)49.859.4

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值16,759,62020,464,28023,916,680
最低值15,856,03017,924,56019,900,440
平均值16,328,93019,106,97021,553,390
中位數16,325,10019,397,39020,843,040

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS25.7361.3566.2944.86
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,769,07220,055,28419,994,64615,279,588

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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