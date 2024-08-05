鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估下修至34.07元，預估目標價為960元
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2024年EPS預估：中位數由34.37元下修至34.07元，其中最高估值36.47元，最低估值31.18元，預估目標價為960元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|36.47(39.13)
|52.73
|67.24
|最低值
|31.18(31.18)
|39.74
|52.63
|平均值
|34.29(34.89)
|48.5
|59.76
|中位數
|34.07(34.37)
|49.8
|59.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16,759,620
|20,464,280
|23,916,680
|最低值
|15,856,030
|17,924,560
|19,900,440
|平均值
|16,328,930
|19,106,970
|21,553,390
|中位數
|16,325,100
|19,397,390
|20,843,040
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|25.73
|61.35
|66.29
|44.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,769,072
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)大跌9.76%，報666元
- 盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)股價殺至跌停，跌停價665.0元，成交737張
- 半導體類股遭重拳擊倒 台積電重挫7% 聯發科帶頭多檔跌停
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)目標價調升至960元，幅度約4.35%
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇