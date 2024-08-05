高盛調升美國經濟衰退機率至25% 但風險仍有限

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 11:23

高盛經濟學家將美國未來一年經濟衰退的機率，由 15% 提高到 25%，但表示即便美國失業率上升，經濟衰退風險也有限。

Jan Hatzius 等高盛經濟學家周日在給客戶的報告中表示，美國經濟看起來仍然「整體良好」，沒有重大的金融失衡，而聯準會 (Fed) 有很大的降息空間，必要時可以快速降息，因此就算美國失業率上升，也不須擔心經濟衰退風險。

高盛經濟學家指出，他們對勞動力市場是否面臨迅速惡化的風險持懷疑態度，部分原因是職位空缺表明需求依然穩固，而且沒有明顯的衝擊因素會引發經濟下滑。

美國上周公布的數據顯示，7 月美國就業成長明顯放緩，失業率升至近三年來最高的 4.3%，引發對經濟放緩以及 Fed 遲不降息的擔憂。

高盛對聯準會的預測不像摩根大通和花旗集團那麼激進。Jan Hatzius 的團隊預期，Fed 將在 9 月、11 月與 12 月將降息一碼。相比之下，摩根大通和花旗集團則預測聯準會將在 9 月降息 2 碼。