經濟衰退風險罩頂！花旗：大選行情熄火 美股下半年危險
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 09:05
隨著拜登退出競選，民主黨迅速團結支援賀錦麗成為新的總統候選人，川普的勝選機率有所下降，花旗集團 (C-US) 最新指出，市場正將目光從政治轉向經濟基本面。令人憂心的是，近期公佈的一系列數據正引發市場對經濟衰退的恐慌，恐令美股今年下半年面臨回檔風險。
Dirk Willer 等花旗分析師上周四 (25 日) 發佈研究報告指出，市場可能已從民調中看到川普支持度的天花板，「川普交易」正在消退。大選行情將暫告一段落，但不會完全消失，可能在聯準會(Fed)9 月利率決議後回歸。
儘管如此，一些「川普交易」如殖利率曲線陡峭化和銀行股走漲，在基本面支持下展現更強韌性。
華爾街多數預計，Fe 將在 9 月進行年內首次降息，屆時大選將成為影響美國經濟和資本市場的最大因素。此外，選舉具有足夠的風險溢價，並且兩位候選人的政策框架具有顯著差異。
花旗還指出，能源、可能受稅收政策影響的服飾業跟太陽能產業，恐因川普勝選機率變化而受到影響。隨著市場重新評估這些行業的前景，一些投資人可能會調整他們的交易策略。
花旗還認為，基於失業率預測經濟衰退的薩姆規則（Sahm Rule）可能會在 9 月被觸發，這將進一步加劇市場對經濟衰退的擔憂。
該規則指出，當失業率的三個月移動平均升到比過去 12 個月低點高出至少 0.5 個百分點，就代表經濟已開始衰退。
美國今年第二季 GDP 成長超出預期，消費保持穩健，市場迄今大多仍認為美國經濟將軟著陸，但花旗認為一旦美股漲勢扭轉，信貸市場惡化，投資人可能會開始擔憂經濟硬著陸的風險增加。
根據花旗編製的 POLL 指標，美股今年下半年可能面臨回調風險，尤其是在當前財報季的不確定性下，股市下跌可能不會太容易注意到。該指標衡量市場對未來成長的擔憂。根據歷史經驗，當 POLL 指標達到 16，標普 500 指數未來一段時間的表現通常不盡如人意。
POLL 指標在 7 月 12 日觸發這一警告水準，中位數表現顯示美股下半年可能會回檔 5%，這一數字現已實現一半，因為自 7 月 12 日以來，標普累計跌幅達到 2.8%。
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