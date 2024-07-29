經濟衰退風險罩頂！花旗：大選行情熄火 美股下半年危險

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 09:05

Dirk Willer 等花旗分析師上周四 (25 日) 發佈研究報告指出，市場可能已從民調中看到川普支持度的天花板，「川普交易」正在消退。大選行情將暫告一段落，但不會完全消失，可能在聯準會(Fed)9 月利率決議後回歸。

儘管如此，一些「川普交易」如殖利率曲線陡峭化和銀行股走漲，在基本面支持下展現更強韌性。

華爾街多數預計，Fe 將在 9 月進行年內首次降息，屆時大選將成為影響美國經濟和資本市場的最大因素。此外，選舉具有足夠的風險溢價，並且兩位候選人的政策框架具有顯著差異。

花旗還指出，能源、可能受稅收政策影響的服飾業跟太陽能產業，恐因川普勝選機率變化而受到影響。隨著市場重新評估這些行業的前景，一些投資人可能會調整他們的交易策略。

花旗還認為，基於失業率預測經濟衰退的薩姆規則（Sahm Rule）可能會在 9 月被觸發，這將進一步加劇市場對經濟衰退的擔憂。

該規則指出，當失業率的三個月移動平均升到比過去 12 個月低點高出至少 0.5 個百分點，就代表經濟已開始衰退。

美國今年第二季 GDP 成長超出預期，消費保持穩健，市場迄今大多仍認為美國經濟將軟著陸，但花旗認為一旦美股漲勢扭轉，信貸市場惡化，投資人可能會開始擔憂經濟硬著陸的風險增加。

根據花旗編製的 POLL 指標，美股今年下半年可能面臨回調風險，尤其是在當前財報季的不確定性下，股市下跌可能不會太容易注意到。該指標衡量市場對未來成長的擔憂。根據歷史經驗，當 POLL 指標達到 16，標普 500 指數未來一段時間的表現通常不盡如人意。