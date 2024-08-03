〈熱門股〉邁達特Q2財報黯淡 重挫跌停下探15個月低點

邁達特說明，第二季因海外子公司需要時間調整，致獲利情況不佳，但國內雲服務營收 YoY 成長 50%；資安產品與服務的銷售表現亦有微幅成長，加上 AI 議題持續發酵且商機需求樂觀。

邁達特表示，目前代理的產品線均紛紛推出 AI 相關解決方案，包括 Cisco 的 AI-Ready Infrastructure、Dell Technologies 和 Pure Storage 的 AI Server / AI Storage，再到三大公有雲的 Microsoft Azure AI 和 Copilot、Google Gemini 及 AWS Bedrock 等，提供客戶自建私有 AI 應用環境或直接使用公有雲 AI 模型的各種選擇。