〈熱門股〉邁達特Q2財報黯淡 重挫跌停下探15個月低點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-03 15:28
佳世達 (2352-TW) 旗下邁達特 (6112-TW) 第二季本業轉虧，上半年稅後純益近腰斬，周五在台股重挫千點下，股價跳空重挫跌停 54 元，跌破前波低點，下探 15 個月新低。
邁達特第二季營收 44.21 億元，年減 11%、營業淨損 1.21 萬元，較前季及去年同期轉虧，稅後純益 87 萬元，年減 99%；上半年營收 91.7 億元，年減 4.9%，營業淨損 8564 萬元、稅後純益 1.92 億元，年減 49.8%。
邁達特說明，第二季因海外子公司需要時間調整，致獲利情況不佳，但國內雲服務營收 YoY 成長 50%；資安產品與服務的銷售表現亦有微幅成長，加上 AI 議題持續發酵且商機需求樂觀。
邁達特表示，目前代理的產品線均紛紛推出 AI 相關解決方案，包括 Cisco 的 AI-Ready Infrastructure、Dell Technologies 和 Pure Storage 的 AI Server / AI Storage，再到三大公有雲的 Microsoft Azure AI 和 Copilot、Google Gemini 及 AWS Bedrock 等，提供客戶自建私有 AI 應用環境或直接使用公有雲 AI 模型的各種選擇。
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