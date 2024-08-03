鉅亨速報 - Factset 最新調查：Transocean有限公司(RIG-US)EPS預估下修至-0.02元，預估目標價為6.95元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Transocean有限公司(RIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0元下修至-0.02元，其中最高估值0.2元，最低估值-0.19元，預估目標價為6.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.2(0.2)
|0.86
|0.93
|最低值
|-0.19(-0.15)
|0.11
|0.22
|平均值
|-0.03(-0.01)
|0.35
|0.46
|中位數
|-0.02
|0.31
|0.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|36.34億
|42.75億
|44.38億
|最低值
|34.50億
|39.43億
|39.91億
|平均值
|35.64億
|40.70億
|42.18億
|中位數
|35.77億
|40.49億
|41.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.05
|-0.92
|-0.93
|-0.89
|-1.24
|營業收入
|32.75億
|31.52億
|25.56億
|25.75億
|28.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Transocean有限公司(RIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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