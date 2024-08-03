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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Transocean有限公司(RIG-US)EPS預估下修至-0.02元，預估目標價為6.95元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:16

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Transocean有限公司(RIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0元下修至-0.02元，其中最高估值0.2元，最低估值-0.19元，預估目標價為6.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.2(0.2)0.860.93
最低值-0.19(-0.15)0.110.22
平均值-0.03(-0.01)0.350.46
中位數-0.020.310.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值36.34億42.75億44.38億
最低值34.50億39.43億39.91億
平均值35.64億40.70億42.18億
中位數35.77億40.49億41.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.05-0.92-0.93-0.89-1.24
營業收入32.75億31.52億25.56億25.75億28.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Transocean有限公司(RIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRIG

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