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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：IDEX公司(IEX-US)EPS預估下修至8.06元，預估目標價為232.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:16

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對IDEX公司(IEX-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.23元下修至8.06元，其中最高估值8.35元，最低估值7.85元，預估目標價為232.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.35(8.35)9.249.8710.04
最低值7.85(7.85)8.49.2510.04
平均值8.08(8.1)8.889.5810.04
中位數8.06(8.23)9.029.610.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值33.43億35.43億37.97億37.47億
最低值32.06億33.24億35.43億37.47億
平均值32.76億34.40億36.60億37.47億
中位數32.82億34.42億36.11億37.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.564.945.887.717.85
營業收入24.95億23.52億27.65億31.82億32.74億

詳細資訊請看美股內頁：
IDEX公司(IEX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIEX

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