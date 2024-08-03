鉅亨速報 - Factset 最新調查：IDEX公司(IEX-US)EPS預估下修至8.06元，預估目標價為232.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-03 00:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對IDEX公司(IEX-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.23元下修至8.06元，其中最高估值8.35元，最低估值7.85元，預估目標價為232.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.35(8.35)
|9.24
|9.87
|10.04
|最低值
|7.85(7.85)
|8.4
|9.25
|10.04
|平均值
|8.08(8.1)
|8.88
|9.58
|10.04
|中位數
|8.06(8.23)
|9.02
|9.6
|10.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.43億
|35.43億
|37.97億
|37.47億
|最低值
|32.06億
|33.24億
|35.43億
|37.47億
|平均值
|32.76億
|34.40億
|36.60億
|37.47億
|中位數
|32.82億
|34.42億
|36.11億
|37.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.56
|4.94
|5.88
|7.71
|7.85
|營業收入
|24.95億
|23.52億
|27.65億
|31.82億
|32.74億
詳細資訊請看美股內頁：
IDEX公司(IEX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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