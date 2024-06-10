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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Transocean有限公司(RIG-US)EPS預估上修至-0.04元，預估目標價為6.90元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:12

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Transocean有限公司(RIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.05元上修至-0.04元，其中最高估值0.12元，最低估值-0.22元，預估目標價為6.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.12(0.12)0.740.71
最低值-0.22(-0.22)0.110.22
平均值-0.04(-0.04)0.330.46
中位數-0.04(-0.05)0.310.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值36.39億42.49億43.67億
最低值34.84億39.39億41.33億
平均值35.80億40.60億42.05億
中位數35.83億40.33億41.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.05-0.92-0.93-0.89-1.24
營業收入32.75億31.52億25.56億25.75億28.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Transocean有限公司(RIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRIG

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