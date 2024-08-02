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英特爾盤前股價暴跌逾20% 恐將創下24年來最大跌幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-02 19:37

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英特爾盤前股價暴跌逾20% 恐將創下24年來最大跌幅(圖：REUTERS/TPG)

英特爾周五 (2 日) 盤前股價暴跌逾 20%，將抹去近 250 億美元的市值，可能創下該公司自 2000 年以來最嚴重的拋售。此前英特爾宣布暫停配息並且大幅裁員，以資助其成本高昂的晶片製造業務實現轉虧為盈。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 周五盤前股價下跌 21.55%，每股暫報 22.79 美元。

英特爾於美股周四 (1 日) 收盤後公布營收不及預期，而且宣布將裁員 15%，讓對這家公司是否有能力趕上台積電 (2330-TW)(TSM-US) 和其他晶片製造商的能力感到擔憂，隨後股價贏來慘烈拋售。

如果英特爾周五的跌勢持續下去，該公司市值將降至 1,000 億美元左右，不僅及輝達 (NVDA-US) 市值的 5%，也不到超微 (AMD-US) 的 40% 左右。這兩家個人電腦 (PC) 晶片製造商近期占據數十年的主導地位。

此外，拋售也讓英特爾市值低於應材 (AMAT-US)、科林研發 (LRCX-US) 等替該公司提供製造晶片設備的供應商。

據了解，英特爾曾經是全球領先的晶片製造商，作為網路時代的「四騎士」(Four Horsemen) 之一與思科 (CSCO-US)、微軟 (MSFT-US)、戴爾科技 (DELL-US) 在 2000 年市值達到近 5,000 億美元的高峰，但在當年的市場拋售終暴跌，此後一直沒有完全恢復。

雖然後來英特爾在大型 PC 晶片領域占據主導地位，但在蘋果 (AAPL-US)2007 年推出的 iPhone 和其他更低功耗、更便宜處理器的行動設備搶占先機。

Running Point Capital 投資長 Michael Schulman 表示，過去幾十年內，英特爾一直是被遺忘的科技四騎士之一，市值從未超過 2000 年的高峰，也難以讓營收恢復到人工智慧 (AI) 革命前的水準。

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英特爾股價AI人工智慧裁員財測產業

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