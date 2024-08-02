英特爾盤前股價暴跌逾20% 恐將創下24年來最大跌幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-02 19:37

英特爾周五 (2 日) 盤前股價暴跌逾 20%，將抹去近 250 億美元的市值，可能創下該公司自 2000 年以來最嚴重的拋售。此前英特爾宣布暫停配息並且大幅裁員，以資助其成本高昂的晶片製造業務實現轉虧為盈。

據了解，英特爾曾經是全球領先的晶片製造商，作為網路時代的「四騎士」(Four Horsemen) 之一與思科 (CSCO-US)、微軟 (MSFT-US)、戴爾科技 (DELL-US) 在 2000 年市值達到近 5,000 億美元的高峰，但在當年的市場拋售終暴跌，此後一直沒有完全恢復。

雖然後來英特爾在大型 PC 晶片領域占據主導地位，但在蘋果 (AAPL-US)2007 年推出的 iPhone 和其他更低功耗、更便宜處理器的行動設備搶占先機。