〈日股盤後〉史上第二大單日跌點！恐慌情緒蔓延 日經暴跌逾2200點

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 14:55

東京股市日經指數周五 (2 日) 收盤報 35909.70 點，較前一交易日暴跌 2216.63 點，創 1987 年 10 月美國「黑色星期一」次日以來、史上第二大下跌點數，跌幅達 5.81%。

東證指數也暴跌 6.1%，為 2016 年以來最大跌幅，較 7 月峰值下跌逾 10%，兩大基準指數雙雙進入技術性回調。

日媒報導認為，引發這一情況的是前一天公布的美國經濟指標下滑。人們開始意識到美國經濟可能陷入衰退，此外，對引領全球股市上漲的半導體等高科技股票的高期待也在消退。

在利空環境背景下，正好日本央行周三才發布鷹派言論，導致日元連日升值，美元兌日元匯率在 149.1 附近徘徊，對日本出口導向型經濟帶來壓力。

三菱日聯資產管理駐東京首席基金經理 Kiyoshi Ishigane 說：「我沒想到股市會下跌這麼多，這是一場災難。這可能是暫時的，但日本股市正處於最糟糕的境地。」

日本市場周五銀行、科技相關和製造商股票遭受大量拋售。

三菱日聯金融集團股價下跌 11.2%。豐田汽車股價下跌 3.4%，索尼集團股價下跌 6.6%，軟銀集團股價下跌 7.7%。

晶片製造商 Tokyo Electron 下跌 11.1%，晶片設備製造商 Lasertec Corp. 下跌 10%。