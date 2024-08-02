改長期策略！三星工會下令成員下周一前恢復工作 未來將突襲式罷工

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 12:29

在經歷 25 天的全面罷工後，三星電子最大工會「全國三星電子工會」(NSEU) 工人正重返工作崗位，轉向長期抗爭來達成自身訴求，包括突襲式停工。

NSEU 在周四 (1 日) 宣布過渡到長期策略，並指示成員在下周一 (5 日) 之前恢復工作。該工會在 7 月 8 日發起罷工，要求提高薪資、改善獎金制度和其他福利。

NSEU 上述決定是在周三 (7 月 31 日) 與勞方進行為期三天的談判但未有結果隔天做出。NSEU 表示，將轉向一種減輕工會經濟負擔的策略，同時繼續向管理層施壓。NSEU 將繼續進行遊擊式罷工和按規則工作的抗議。

長期罷工導致參與成員遭受重大薪資損失，根據職位的不同，估計每人損失 400 到 500 萬韓元 (約 10 到 13 萬台幣)。

最新一輪勞資談判破局後，NSEU 領袖周四也前往三星會長李在鎔住家外頭示威抗議，要求他出面回應工會訴求，解決罷工問題，但李在鎔目前正於歐洲出差，人並不在國內。

NSEU 聲稱三星試圖使用非法手段破壞罷工行動，包括把參與罷工者列入「黑名單」。

NSEU 是三星電子五個工會中最大的一個，該組織還打算下周一跟另一個由辦公室工作人員組成的工會合併。