日本財務大臣：日股暴跌 現在評論還為時過早
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 11:28
日本財務大臣鈴木俊一週五 (2 日) 表示，當局正密切關注外匯走勢，希望日元近期反彈，有助壓低進口成本；而針對日股連續暴跌，鈴木俊一認為現在評論還為時過早。
鈴木在例行記者會上指出，匯率變動對經濟有積極的影響，也有消極的影響，我們目前最擔心的是對進口價格的影響。「我們希望，如果日元的疲軟趨勢得到扭轉，進口價格將冷卻至一定水平。從這個角度來看，我們正密切關注市場。」
日元在 7 月的大部分時間裡，都處於 1 美元兌 160 美元以下的 38 年來低點徘徊，但日本央行週三宣布升息的前後幾天裡，日元大幅上漲。
鈴木重申，貨幣以反映經濟基本面的穩定方式波動非常重要，當局將採取適當行動。他強調，「外匯過度波動可能會增加企業活動的不確定性，進而影響民眾生活。」
日股週五暴跌逾 5%，鈴木對此表示，當局正關注股市走勢，但拒絕發表評論，認為現在預測股市一兩天走勢的影響還為時過早。
美國製造業意外下跌引發經濟前景的擔憂，而日本央行貨幣緊縮政策的不確定性，也令市場承受壓力。
- 如何讓AI投資組合更有效益?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 日本央行會議前瞻：四大看點決定日元和日股未來走勢
- 〈日股盤後〉日元強升 房產類股領跌 日經、東證指數重挫
- 連兩周拋售！外資上周大賣日股 淨賣超1.58兆日元 創十個月新高
- 高盛：日股連日暴跌 顯示「根本性轉變」正在發生 留意中小型股
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇