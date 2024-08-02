日本財務大臣：日股暴跌 現在評論還為時過早

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 11:28

日本財務大臣鈴木俊一週五 (2 日) 表示，當局正密切關注外匯走勢，希望日元近期反彈，有助壓低進口成本；而針對日股連續暴跌，鈴木俊一認為現在評論還為時過早。



日元在 7 月的大部分時間裡，都處於 1 美元兌 160 美元以下的 38 年來低點徘徊，但日本央行週三宣布升息的前後幾天裡，日元大幅上漲。

鈴木重申，貨幣以反映經濟基本面的穩定方式波動非常重要，當局將採取適當行動。他強調，「外匯過度波動可能會增加企業活動的不確定性，進而影響民眾生活。」

日股週五暴跌逾 5%，鈴木對此表示，當局正關注股市走勢，但拒絕發表評論，認為現在預測股市一兩天走勢的影響還為時過早。