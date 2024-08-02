亞股「黑色星期五」 日股寫2020年以來最大盤中跌幅

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 13:26

追隨隔夜華爾街因經濟成長放緩擔憂而大跌，亞洲股市周五 (2 日) 全線重挫，特別是日本央行本周發表鷹派言論後，日本股市的跌勢進一步加深。

日股日經 225 指數周五一度重挫超 5%，失守 37000 點關口，至 2 月初以來最低。東證指數一度下跌達 5.7%，為 2020 年以來的盤中最大跌幅。與此同時，美元兌日元匯率仍在 149.1 附近徘徊，對日本出口導向型經濟帶來壓力。

自從日本央行意外升息，並發表鷹派言論後，日股已連兩日暴跌。

豐田汽車是日經指數最大的股票之一，第二季獲利略低於預期，並且對外表示需求放緩，公司股價續跌 3.1%。

東京三菱日聯資產管理首席基金經理 Kiyoshi Ishigane 表示，「我沒想到股市會下跌這麼多。」 「這可能是因為人們擔心美國經濟將大幅崩潰，這對日本股市來說是最不愉快的模式。」

由於對全球經濟放緩的擔憂日益加劇，風險偏好受到打擊，從南韓到香港，整個亞洲市場都出現回落。美國科技公司的獲利好壞參半，也引發先前大漲的科技股普遍下殺。MSCI 亞太指數跌幅高達 3.1%，創兩年多來最大跌幅，科技業公司跌幅最大。

人工智慧晶片製造商 SK 海力士公司 (SK Hynix Inc.) 下跌 8.7%，拖累南韓 KOPSI 指數慘跌 3.3%。

中國主要網路股也未能躲過災情，香港恆生指數下跌 2.1%。