高盛：日股連日暴跌 顯示「根本性轉變」正在發生 留意中小型股

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-02 17:10

日本央行將基準利率提高至 2008 年以來的最高水準後，日本股市周五 (2 日) 連續兩天猛跌，觸及 8 個月低點。

日經指數周五下跌 5.81%，收於 35,909.7 點，這是自 2020 年 3 月以來最糟糕的一天，也是自 1 月以來首次跌破 36000 點大關。東證指數下跌 6.14%，創下 8 年來最糟糕的一天，收在 2537.6 點。

這與不到一個月前的情況截然不同，當時日經指數於 7 月 11 日觸及歷史收盤高點 42224.02 點。

高盛首席日本股票策略師 Bruce Kirk 認為，日本市場的反彈已經進入「過渡階段」。他表示，市場正在發生根本性的轉變，但這並不罕見。

Kirk 指出，他們認為日股反彈的大格局未被打破，但局勢仍在不斷改變，預計將伴隨著持續的波動，和相當激進的產業輪動。

Kirk 解釋說，過去兩年的反彈是由 3 個因素推動的，即日元疲軟有利於藍籌出口商和銀行、貨幣政策正常化的預期以及公司治理改革。這幫助去年和今年 6 月之前，日本市場一直是亞洲表現最好的市場。

Kirk 表示：「遊戲規則 (現在) 肯定已經改變，特別是在利率和外匯方面。」他補充說，投資者現在正在重新評估市場中的行業定位。