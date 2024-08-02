Fed傳聲筒：無論9月降息與否 Fed都將捲入美國總統大選

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-02 02:30

美國聯準會 (Fed) 日前如期維持利率不變，而 Fed 主席鮑爾也放鴿，暗示 9 月降息的可能。然而隨著即將到來的美國總統大選，儘管鮑爾一在表示保持政治中立，《華爾街日報》(WSJ) 記者、有「Fed 傳聲筒」支稱的 Nick Timiraos 周四 (8/1) 撰文表示，不管 9 月降不降息，Fed 都難免被捲入大選，讓兩黨人士感到不安，不過 Fed 大選前後調整利率政策並不罕見。

Timiraos 寫道，無論鮑爾如何表態，美國總統大選帶來的衝突還是可能會讓 Fed 陷入兩難；畢竟，在選舉前降息可能會激怒共和黨人和前總統川普，但如果不進行必要的降息則可能會破壞經濟，並讓民主黨人不滿。

鮑爾在本周三 (7/31) 的貨幣政策記者會上表示，Fed 的注意力將完全集中在通膨降溫方面，並且防止過去升息舉措讓經濟陷入衰退，同時還強烈否認 Fed 會受到政治影響的指責。

他說：「我們從未使用我們的政策工具來支持或反對任何政黨、政治家或任何政治結果。我們在選舉前、期間或之後所做的任何事情都將基於數據、前景和風險平衡，而不是其他任何東西。」

為應對通膨，Fed 兩年前開始將利率從接近零迅速提高，創下自 1980 年代初以來最快升息速度。然而利率上升與通膨的顯著下降相吻合，通膨率從兩年前的 7.1% 下降到 6 月份的 2.5%，Fed 的目標是在一段時間內將通膨控制在 2%。

Timiraos 指出，由於 Fed 的行動可以改變經濟結果，因此也可以間接產生重要的政治後果。經濟模型表明，由於債券投資人已經預期到今年至少有兩次甚至三次降息，Fed 降息的確切會議應該對勞動市場、成長和通膨的直接影響不大。

但是擁有信用卡債務的消費者和依賴短期債務的企業在 Fed 降息之前不會受惠。此外，這種政策變化在像徵意義上也很重要，可能會提振消費者信心。另外隨著市場現在普遍預期 9 月降息，如果 Fed 未能兌現，借貸成本可能會上升，其他金融條件可能會收緊。

共和黨施壓不要選前降息

川普 6 月接受媒體採訪時表示，Fed 目前的利率設定對經濟「非常嚴厲」，但在選舉前降息是 Fed 官員「明知不該做的事情」。

川普的盟友表示，如果鮑爾在 9 月推進降息，他們將加大對鮑爾的政治壓力。共和黨人擔心，降息可能會提振情緒，並為民主黨人提供一個關於經濟的有利論點。

前川普政府財政部經濟學家福爾肯德 (Michael Faulkender) 表示，在選舉前啟動降息行動將損害 Fed 的信譽：「而如果他們等到 11 月選舉結束後再採取行動，影響會很小。」

不過也有共和黨人表示，即使川普 9 月降息後對 Fed 提出批評，如果他當選，這種敵意應該會消退，因為他希望經濟強勁。

民主黨稱延後降息就是屈服威脅

Timiraos 在文中提到，民主黨控制的國會 3 年前通過一系列政府支出計畫，當時他們認為高通膨將自行消退。

但現在，有些人擔心由於 Fed 的利率政策和試圖控制的價格壓力一樣令人反感，副總統賀錦麗的總統競選活動不會從最近的通膨放緩中受惠。較高的利率使購買汽車和房屋等大宗商品變得更加昂貴，因為這些商品通常是透過貸款購買的。

前拜登政府官員和一些前 Fed 官員最近幾周爭辯現在應該降息，以防止經濟出現不必要的疲軟，並最大限度地提高軟著陸的可能性。

前白宮經濟助理 Bharat Ramamurti 說：「財政和貨幣政策共同創造了一個異常強勁的復甦。終點線就在眼前，如果 Fed 在馬拉松還有 0.1 英里時絆倒，那將是悲劇性的。」

包括美國民主黨籍聯邦參議員華倫 (Elizabeth Warren) 的 3 名參議員本周三在一封敦促鮑爾降息的信中表示，由於利率過高，如果不降低利率將意味著「屈服於共和黨的政治威脅」。

Fed 大選前後調整利率政策並不罕見

Fed 官員表示，將選舉日程納入考量會損害他們去政治化的定位。鮑爾周三說：「我們相信國會命令我們在任何時候都以去政治化的方式開展業務，而不僅僅是某些時候。」

時任波士頓聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 說，由於通膨下降速度比官員在 6 月份會議上預期的要快，而失業率正在逐步上升，Fed 很有理由很快降息。

伊凡斯說：「去政治的做法是，如果你認為政策在年底前會過緊，你就應該放鬆。要避免採取你認為合適的政策是一種政治行為。」

其實，歷史表明 Fed 在選舉前後進行政策調整並不罕見，在 1992 年、2000 年和 2004 年選舉前後都進行利率調整。