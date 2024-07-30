債券ETF新兵報到！00958B聚焦銀行債 10元親民入手

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-30 10:19

聯準會降息在即，債券將迎來利多，永豐 15 年期以上 ESG 投資等級美元銀行債 ETF(00958B-TW) 日前已獲得金管會核准募集，預計將在 8 月 29 日開募，保管銀行為兆豐銀行。00958B 發行價 10 元，為月配息，且設有收益平準金機制，聚焦「違約率低、信評好」的銀行所發行之債券，適合穩健投資型的投資人。

00958B 永豐 ESG 銀行債 15+ 追蹤指數為 ICE 15 年期以上投資等級美元銀行債 ESG 指數，該指數主要選擇銀行所發行之美元計價債券，並透過信用評等、債券在外流通餘額等相關條件進行篩選，成份債券信評為相當穆迪 Aa 至 Baa，並以成熟國家、美元計價的債券資產為主。

永豐投信表示，掌握降息債市行情，推薦 15 年以上的長天期銀行債有三大理由，一是相較於非金融業的企業債而言，銀行通常是受到各國所管制的行業，財務體質較好，因此違約的信用風險相對低；第二，存續期間較長的債券，價格更容易受到利率波動，當開始降息時，能獲得的資本利得機會更大；第三，銀行債長期的平均報酬、收益率俱佳，更容易吸引市場法人青睞。