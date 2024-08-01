00923估配0.923元創新高 年化配息率突破8%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-01 10:08
7 月劃下句點，緊接而來 8 月有多檔 ETF 即將除息，根據群益投信官網公告資訊，群益台灣 ESG 低碳 50 ETF (00923-TW) 本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣 0.923 元，若以 7 月 31 日收盤價 21.77 元來推估，單次現金配息殖利率約 4.24%，年化配息率約 8.48%。
00923 除息日訂於 8 月 21 日，故想參與配息的投資人，最晚須在 8 月 20 日買進，配息發放日則訂於 9 月 11 日。
00923 群益台 ESG 低碳 50 採取半年配息，每年 2 月與 8 月除息，自 2023 年 3 月掛牌上市以來，已配息兩次，並即將迎來第 3 次配息，前兩次配息也都順利完成填息任務，而此次預估每股配發 0.923 元，也創下 00923 配息以來新高紀錄。
00923 是台灣首檔低碳龍頭 ETF，追蹤臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，致力於提供投資者，ESG 表現優異且具較低碳排風險的投資組合，以滿足投資者的長期投資需求，其前三大持股分別為台積電、聯發科與鴻海。
財富管理專家表示，近期台股隨地緣政治不確定性與美國科技股修正而震盪回檔，不過鑒於全球經濟陷入衰退的可能性低，科技產業受惠回補庫存的復甦需求加上 AI 趨勢延續，今年企業獲利恢復於成長軌道上，台股長多格局仍未改變。
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