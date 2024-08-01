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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Crowdstrike控股CRWD-US的目標價調降至355元，幅度約3.4%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15

根據FactSet最新調查，共40位分析師，對Crowdstrike控股(CRWD-US)提出目標價估值：中位數由367.5元下修至355元，調降幅度3.4%。其中最高估值450元，最低估值275元。

綜合評級 - 共有50位分析師給予Crowdstrike控股評價：積極樂觀38位、保持中立9位、保守悲觀3位。

Crowdstrike控股今(1日)收盤價為231.96元。近5日股價下跌3.4%，標普指數上漲1.75%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CRWD市場預估目標價

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