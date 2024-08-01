鉅亨速報 - Factset 最新調查：T-Mobile US Inc(TMUS-US)EPS預估上修至9.18元，預估目標價為199.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對T-Mobile US Inc(TMUS-US)做出2024年EPS預估：中位數由9元上修至9.18元，其中最高估值10.46元，最低估值8.82元，預估目標價為199.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.46(10.46)
|13.44
|15.57
|16.62
|最低值
|8.82(8.76)
|9.97
|11.12
|13.64
|平均值
|9.22(9.1)
|11.23
|13.19
|15.51
|中位數
|9.18(9)
|11.16
|13.15
|15.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|821.18億
|866.42億
|913.19億
|951.44億
|最低值
|789.10億
|810.52億
|835.79億
|862.15億
|平均值
|805.41億
|838.09億
|868.50億
|903.35億
|中位數
|804.59億
|837.39億
|866.90億
|907.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.01
|2.65
|2.41
|2.06
|6.93
|營業收入
|449.98億
|683.97億
|801.18億
|795.71億
|785.58億
詳細資訊請看美股內頁：
T-Mobile US Inc(TMUS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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