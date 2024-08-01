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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：T-Mobile US Inc(TMUS-US)EPS預估上修至9.18元，預估目標價為199.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:15

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對T-Mobile US Inc(TMUS-US)做出2024年EPS預估：中位數由9元上修至9.18元，其中最高估值10.46元，最低估值8.82元，預估目標價為199.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.46(10.46)13.4415.5716.62
最低值8.82(8.76)9.9711.1213.64
平均值9.22(9.1)11.2313.1915.51
中位數9.18(9)11.1613.1515.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值821.18億866.42億913.19億951.44億
最低值789.10億810.52億835.79億862.15億
平均值805.41億838.09億868.50億903.35億
中位數804.59億837.39億866.90億907.20億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.012.652.412.066.93
營業收入449.98億683.97億801.18億795.71億785.58億

詳細資訊請看美股內頁：
T-Mobile US Inc(TMUS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSTMUS

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