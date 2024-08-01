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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學EXAS-US的目標價調降至75元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 18:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對精密科學(EXAS-US)提出目標價估值：中位數由80元下修至75元，調降幅度6.25%。其中最高估值100元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予精密科學評價：積極樂觀21位、保持中立3位、保守悲觀0位。

精密科學今(1日)收盤價為45.68元。近5日股價下跌6.25%，標普指數上漲1.75%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股EXAS市場預估目標價

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