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鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲2.53%，報262.64美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 22:00

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間29日21:45股價上漲6.48美元，報262.64美元，漲幅2.53%，成交量1,584,593（股），盤中最高價262.72美元、最低價257.45美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-16%
  • 近 1 月：-33.15%
  • 近 3 月：-15.76%
  • 近 6 月：-11.76%
  • 今年以來：+0.33%

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美股美股盤中Crowdstrike控股

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Crowdstrike控股264.443.23%

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