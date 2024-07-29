盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲2.53%，報262.64美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 22:00
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間29日21:45股價上漲6.48美元，報262.64美元，漲幅2.53%，成交量1,584,593（股），盤中最高價262.72美元、最低價257.45美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-16%
- 近 1 月：-33.15%
- 近 3 月：-15.76%
- 近 6 月：-11.76%
- 今年以來：+0.33%
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