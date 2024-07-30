盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌6.1%，報243.02美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 22:00
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間30日21:45股價下跌15.79美元，報243.02美元，跌幅6.1%，成交量3,315,803（股），盤中最高價248.33美元、最低價241.10美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.93%
- 近 1 月：-32.46%
- 近 3 月：-14.88%
- 近 6 月：-13.92%
- 今年以來：+1.37%
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