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鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌6.1%，報243.02美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 22:00

Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間30日21:45股價下跌15.79美元，報243.02美元，跌幅6.1%，成交量3,315,803（股），盤中最高價248.33美元、最低價241.10美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.93%
  • 近 1 月：-32.46%
  • 近 3 月：-14.88%
  • 近 6 月：-13.92%
  • 今年以來：+1.37%

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Crowdstrike控股234.9799-9.21%

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