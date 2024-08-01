〈台股盤後〉暴力反彈442點收復季線 月線反壓隨即來到
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-01 14:14
全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (1) 日收盤上漲 26 元或 2.78%，收在 960 元，聯電 (2303-TW) 漲勢更兇悍，收盤上漲 6.94%，收在 53.9 元；推升大盤終場上漲 442.75 點或 1.99%，收在 22642.1 點，成交值 4308 億元，市場專家指出，今天台股由整理後的中小型股如矽光子、機器人、工業電腦概念擔綱，視爲台股跌深後反彈，隨後月線反壓不容忽視。
8 月 1 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.771 元、升值 6.5 分，成交金額 8.74 億美元。
台北股市今天以 22546.4 點開出，最高 22652.21 點，最低爲開盤價的 22546.4 點，大盤終場上漲 442.75 點或 1.99%，收在 22642.1 點，成交值 4308 億元，大盤電子類股股上漲 2.44%，占大盤成交比重 68.09%，營建類股上漲 3.16%，占大盤成交 4.05%，金融股指數上漲 0.61%，占大盤成交比重 3.36%。
台股集中市場營建類股指數今日盤中大漲以 714.69 點再創新高，盤中以中南部建商京城 (2524-TW) 、上曜 (1316-TW)、欣巴巴 (9906-TW) 登漲停、海悅 (2348-TW) 上漲逾 5%。
在台股權值股方面，台積電終場上漲 26 元或 2.78%，收在 960 元，個股成交值 450 億元，對大盤指數貢獻 210 點，聯電大漲 6.94%，收在 53.9 元但聯發科 (2454-TW) 下跌 40 元 3.28%，鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 4.5 元或 2.27%， 收在 202.5 元。
而蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 漲幅 1.95%、玉晶光 (3406-TW)、華通 (2313-TW) 及欣興 (3037-TW) 股價收盤也上漲。
台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 及台化 (1326-TW) 股價收盤漲跌互見 。
資深證券分析師黃漢成指出，大盤下跌 2000 點以來，今天大盤開低走高，顯示市場浮額清洗的成效，大盤以中小型題材股如矽光子、機器人、工業電腦擔綱，視爲台股跌深後反彈，隨後月線反壓區壓力不容忽視。
台股 ABF 概念股欣興早盤走高、而景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 收盤也收紅。AI 伺服器概念股廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 、英業達 (2356-TW) 也同步小漲作收。航運族群的長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 今天都以上漲作收。
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