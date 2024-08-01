〈台股盤後〉暴力反彈442點收復季線 月線反壓隨即來到

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-01 14:14

全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (1) 日收盤上漲 26 元或 2.78%，收在 960 元，聯電 (2303-TW) 漲勢更兇悍，收盤上漲 6.94%，收在 53.9 元；推升大盤終場上漲 442.75 點或 1.99%，收在 22642.1 點，成交值 4308 億元，市場專家指出，今天台股由整理後的中小型股如矽光子、機器人、工業電腦概念擔綱，視爲台股跌深後反彈，隨後月線反壓不容忽視。

8 月 1 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.771 元、升值 6.5 分，成交金額 8.74 億美元。

台北股市今天以 22546.4 點開出，最高 22652.21 點，最低爲開盤價的 22546.4 點，大盤終場上漲 442.75 點或 1.99%，收在 22642.1 點，成交值 4308 億元，大盤電子類股股上漲 2.44%，占大盤成交比重 68.09%，營建類股上漲 3.16%，占大盤成交 4.05%，金融股指數上漲 0.61%，占大盤成交比重 3.36%。

在台股權值股方面，台積電終場上漲 26 元或 2.78%，收在 960 元，個股成交值 450 億元，對大盤指數貢獻 210 點，聯電大漲 6.94%，收在 53.9 元但聯發科 (2454-TW) 下跌 40 元 3.28%，鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 4.5 元或 2.27%， 收在 202.5 元。