〈台股盤後〉低點拉升390點收漲59點 但季線連3天未收復
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 14:21
全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (30) 日跳空下跌以 930 元開出，同時，也拖累大盤跳空下跌以 22040.04 點開出，終場大盤收在 22223.57 點，較昨日上漲 59.08 點或 0.27%，成交值 3879.5 億元，市場專家指出，儘管台股連續三日失守季線，但已消化賣壓。台股資金仍將輪動有利電子再掌帥印。
台北股市今天跳空下跌以 22040.04 點開出，最低 21833.85 點，最高爲 22276.39 點，終場大盤收在 22223.57 點，上漲 59.08 點或 0.27%，成交值 3879.5 億元。大盤電子股上漲 0.37%，占大盤成交比重 63.45%，營建類股上漲 2.15%，占大盤成交 4.2%，金融股指數下跌 0.89%，占大盤成交比重 3.79%。
在匯市方面，新台幣兌美元匯價 7 月 30 日中午暫收 32.852 元、升值 1.8 分，成交金額 5.61 億美元。
在台股權值股方面，台積電終場下跌 4 元 0.42%，收在 940 元，成交 4.16 萬張，個股成交值即達 390 億元；聯發科 (2454-TW) 及鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 1.2% 及 1.55%。
而蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 漲幅 5.04%、玉晶光 (3406-TW)、華通 (2313-TW) 及欣興 (3037-TW) 股價漲幅也在 1%-2% 之間。
台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 及台化 (1326-TW) 股價都以下跌作收 。
資深證券分析師黃漢成指出，大盤跳空下跌以 22040.04 點開出，盤中大跌超過 200 點，並摜破季線，但相對技術指標並沒有破低點，反而背離，預估台股在今天測試季線之後，將展開另一波攻擊，同時，由今天的盤面來看，半導體設備仍強，也顯示市場對於可以預期的 CoWOS 製程的需求仍持肯定態度，也將有助於資金由營建等傳產類股流出再向電子股靠攏。
台股 ABF 概念股欣興早盤走高、而景碩 (3189-TW) 盤中打開跌停、南電 (8046-TW) 收盤下跌。AI 概念股廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 也同步小漲作收。
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