〈台股盤後〉低點拉升390點收漲59點 但季線連3天未收復

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 14:21

全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (30) 日跳空下跌以 930 元開出，同時，也拖累大盤跳空下跌以 22040.04 點開出，終場大盤收在 22223.57 點，較昨日上漲 59.08 點或 0.27%，成交值 3879.5 億元，市場專家指出，儘管台股連續三日失守季線，但已消化賣壓。台股資金仍將輪動有利電子再掌帥印。

台北股市今天跳空下跌以 22040.04 點開出，最低 21833.85 點，最高爲 22276.39 點，終場大盤收在 22223.57 點，上漲 59.08 點或 0.27%，成交值 3879.5 億元。大盤電子股上漲 0.37%，占大盤成交比重 63.45%，營建類股上漲 2.15%，占大盤成交 4.2%，金融股指數下跌 0.89%，占大盤成交比重 3.79%。

在匯市方面，新台幣兌美元匯價 7 月 30 日中午暫收 32.852 元、升值 1.8 分，成交金額 5.61 億美元。

在台股權值股方面，台積電終場下跌 4 元 0.42%，收在 940 元，成交 4.16 萬張，個股成交值即達 390 億元；聯發科 (2454-TW) 及鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 1.2% 及 1.55%。