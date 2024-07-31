〈台股開盤〉電子權值股全綠 跌逾百點上沖下洗量能反縮

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-31 09:51

美科技股周二重挫，台股今 (31) 日電子權值開盤全面走跌，加權指數以 22088.78 點開，下跌 134.79 點或 0.61%，早盤快速自低點急拉逾百點，一度站回 222000 點，隨即再跌回開盤價，盤勢雖快速震盪，但收盤預估量能卻縮至 3100 億元左右，

台積電今日開盤 929 元，下跌 11 元或 1.17%，聯發科一度跌近半根停板，回測 1200 點整數關、廣達、日月光投控、聯電等均開低，其餘電子股方面，ABF 載板的欣興跌 4%、南電也跌近 3%，IC 設計矽力 *-KY、聯詠跌 2-3%，致茂、力成等也跌 2% 以上。

不過，鴻海開低後翻紅漲 1%、台達電更是漲 3%、國巨法說公告第二季獲利報喜、第三季展望正向，早盤一度大漲逾半根停板，瑞昱有 5% 上下的漲幅，PCB 相關的金像電、台光電、臻鼎 - KY 等早盤均走揚。