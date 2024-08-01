〈勞動基金績效〉6月大賺1919億 上半年收益率13.03% 前10大持股進一退一
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-01 11:57
勞動基金運用局今 (1）日公布截至 6 月底，整體勞動基金規模為 6 兆 7496 億元，收益數 7993.2 億元、收益率 13.03％，6 月單月收益數達 1919.4 億元，為今年 3 月以來的次高；同時公布台股操作前十名持股，除台積電 (2330-TW) (TSM-ADR) 持續稱霸，聯電被擠出榜外，奇鋐 (3017-TW) 取而代之。
依據基金運用局公布資料，新制勞退基金截至 6 月底前 10 大持股，第一名依舊為台積電，占比 29.07% 近 3 成；第二至第十名依序為鴻海 (2317-TW) 6.27%、聯發科 (2454-TW) 4.21%、廣達 (2382-TW) 3.59%、台達電 (2308-TW) 3.43%、富邦金 (2881-TW) 2.55%、奇鋐 2.29%、國泰金 (2882-TW) 1.92%、中華電 (2412-TW) 1.85%、中信金 (2891-TW) 1.55%。
6 月份主要金融市場延續多頭上漲格局，其中 MSCI 全球股票指數 6 月份表現為 2.23％，今年累計上漲 11.30％；MSCI 新興市場股票 6 月份表現為 3.83％，今年累計上漲 7.41％，台灣加權股價指數 6 月份表現為 8.77％，今年累計上漲 28.45％，彭博全球綜合債券指數 6 月份表現為 0.14％，今年累計下跌 3.16％。
基金運用局指出，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾，將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位，強化基金運用效能。
基金局公布勞動基金績效，截至 6 月底止，勞動基金規模為 6 兆 7496 億元，6 月收益數為 7993.2 億元，其中，新制勞退基金規模為 4 兆 3744 億元，收益率 12.96%；舊制勞退基金規模為 1 兆 520 億元，收益率 14.88%；勞保基金規模亦達到破兆，高達 1 兆 952 億元，收益率 14.06%。
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