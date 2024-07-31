台股7月大怒神狂瀉832點 上市市值單月蒸發2.9兆元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-31 18:40
台股 7 月如坐大怒神，今 (31) 日以 22199.35 點作收，月線收黑，累計下跌 832.9 點、3.6%，為 2023 年 1 月以來單月最大跌幅，外資 7 月大舉提款 3502.54 億元，為史上第二大賣超，今年以來累計賣超 2772.09 億元，上市公司總市值單月蒸發 2.9 兆元，回落至 70.49 兆元。
7 月以來，受避險情緒影響，外資資金持續撤出新興亞股，而台灣上周遭逢颱風侵襲，台股僅開市三天，適逢美國科技股重挫，標普 500、納指皆創 2022 年以來最大跌幅，導致上周五一度暴跌近千點，本周走勢依舊震盪。
今天為台股 7 月最後一個交易日，早盤以 22088 點開盤後，盤中最低下探 22046 點，最高來到 22315 點，呈現多空拉鋸戰，終場仍下跌 24 點，收在 22199 點，成交金額 3735 億元。
台股上市公司總市值降至 70 兆 4968 億元，7 月蒸發 2.9 兆元，其中，權值王台積電市值降至 24.22 兆元，相較月中歷史新高，市值就蒸發超過 3 兆元。
外資今天賣超台股 164 億元，為連 4 砍，7 月累計賣超 3502 億元，創 2004 年以來史上第二大賣超，僅次於 2020 年 3 月 3591 億元。
展望台股後市，安聯投信台股團隊表示，近期資金輪動快速，部分資金從超大型科技股撤出，轉向中小型股，美國大選將於 11 月初登場，兩黨候選人的政策風向及聯準會降息步調，將是接下來的關注焦點，預料將壓抑大盤表現，在不確定因素消除前，將維持大箱型上下區間整理格局。
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