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國產、崇越合資成立重置資源 Q4出貨明年就獲利

鉅亨網記者彭昱文 高雄 2024-08-01 16:28

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左起為重置資源總經理林嘉政、崇越董事長潘重良、國產董事長徐蘭英、建越董事長賴杉桂、國產執行長吳志仁。(鉅亨網記者彭昱文攝)

混凝土大廠國產 (2504-TW) 攜手崇越 (5434-TW) 集團旗下建越科技，合資成立「重置資源科技」今 (1) 日舉辦開幕儀式，再生混凝土預計第四季開始出貨，目標今年損平、明年開始獲利。

重置資源科技資本額 2 億元，位於高雄湖內，國產持股 7 成，建越科技等持股 3 成，主要回收晶圓代工廠如台積電 (2330-TW) 等晶圓細料、群創 (3481-TW) 等面板廠的廢玻璃，以及營建事業廢棄物，製成再生混凝土。

重置資源科技總經理林嘉政表示，重置資源科技由國產大湖廠整改，目前規劃再生混凝土月產能 2 萬立方米，預計第四季開始出貨，今年就可望損平，第四季出貨月均 1 萬噸，明年上看 20 萬噸。

林嘉政表示，預計重置資源科技今年就可望達到損平，明年獲利估每股純益 2.5 元，規劃 5 年內轉上櫃，未來除了持續擴大與崇越集團的合作外，也會與其他業者合作，將業務拓展到北部、中部，以鄰近科技廠聚落為主。

國產董事長徐蘭英表示，因應環境部預計將公告的「資源循環促進法」草案，將「廢棄物」轉變成「廢棄資源」，優先循環再利用，因此，與崇越集團合資成立重置資源科技，掌握低碳市場的潛在龐大商機。

建越科技董事長賴杉桂表示，全球市場對 AI 軟硬體產生熱烈的需求，但生產晶圓的副產品難以去化，成了科技業的痛點，現在重置資源科技成立，能有效去化，完成循環經濟回收的最後一哩路。

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國產崇越混凝土

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