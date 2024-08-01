國產、崇越合資成立重置資源 Q4出貨明年就獲利

鉅亨網記者彭昱文 高雄 2024-08-01 16:28

重置資源科技資本額 2 億元，位於高雄湖內，國產持股 7 成，建越科技等持股 3 成，主要回收晶圓代工廠如台積電 (2330-TW) 等晶圓細料、群創 (3481-TW) 等面板廠的廢玻璃，以及營建事業廢棄物，製成再生混凝土。

重置資源科技總經理林嘉政表示，重置資源科技由國產大湖廠整改，目前規劃再生混凝土月產能 2 萬立方米，預計第四季開始出貨，今年就可望損平，第四季出貨月均 1 萬噸，明年上看 20 萬噸。

林嘉政表示，預計重置資源科技今年就可望達到損平，明年獲利估每股純益 2.5 元，規劃 5 年內轉上櫃，未來除了持續擴大與崇越集團的合作外，也會與其他業者合作，將業務拓展到北部、中部，以鄰近科技廠聚落為主。

國產董事長徐蘭英表示，因應環境部預計將公告的「資源循環促進法」草案，將「廢棄物」轉變成「廢棄資源」，優先循環再利用，因此，與崇越集團合資成立重置資源科技，掌握低碳市場的潛在龐大商機。