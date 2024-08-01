〈台股開盤〉強彈逾400點 權值雙王掛帥 後空翻躍過季線、5日線

美國聯準會預告 9 月降息，美股強勢反彈，台股今 (1) 日也跳空大漲，台積電、鴻海雙王勁揚，拉抬整體大盤強彈超過 450 點，最高達 22652 點，一舉站回季線與五日線，預估今日成交量 4800 億元，較昨日增加。