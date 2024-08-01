〈台股開盤〉強彈逾400點 權值雙王掛帥 後空翻躍過季線、5日線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-01 09:47
美國聯準會預告 9 月降息，美股強勢反彈，台股今 (1) 日也跳空大漲，台積電、鴻海雙王勁揚，拉抬整體大盤強彈超過 450 點，最高達 22652 點，一舉站回季線與五日線，預估今日成交量 4800 億元，較昨日增加。
權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 大漲 3%，貢獻大盤超過 200 點，鴻海 (2317-TW) 也回神，漲幅超過 2.5%，聯發科 (2454-TW) 則因法說會預告旺季不旺，下挫超過 2%，其他如廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、緯穎 (6669-TW) 都大漲超過半根，推升大盤走勢。
高價股也一片紅，股王信驊 (5274-TW)、大立光 (3008-TW) 漲幅都超過 1%，世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、創意 (3443-TW)、祥碩 (5269-TW)、弘塑 (3131-TW)、M31(6643-TW)、穎崴 (6515-TW) 都在盤上表態。族群走勢整齊。
另外，AI 相關概念股也強勢，欣興 (3037-TW) 法說展望正向，今強漲半根，ASIC 業者包括矽統 (2363-TW)、安國 (8054-TW) 也同步上漲，其他如雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 也都在有 2% 左右的漲幅。
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