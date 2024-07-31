植田和男稱如果經濟與通膨符合預測 可能繼續升息 日元急漲

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-31 16:09

日本央行 (BOJ) 周三 (31 日) 意外宣布升息，並概述了縮減債券購買計畫，朝著「正常化」再邁一步。央行總裁植田和男表示，如果情況需要，央行可能會再次收緊政策。

植田在會後記者會表示，「如果經濟和物價走勢符合我們的預測，我們將繼續升息。」 「事實上，與 4 月相比，我們的預測沒有太大變化。我們不認為 0.5% 是升息的關鍵障礙。」

央行宣布升息後，日元快速上漲 0.8%，至 3 個月高點，但隨後漲幅很快消退，匯率回穩至 153 附近。不過，就在植田發言後，日元加速上漲，突破 151 關卡。

植田表示，從可持續、穩定地達到 2% 通膨率的角度出發，判斷調整寬鬆程度是適當的，0.25% 仍然是一個極低的政策利率。

他強調，以可預測的方式縮減購買日本國債是適當的，同時會透過允許靈活性，來確保市場穩定。

日本央行在聲明中表示，升息是基於其認為薪資上漲範圍正在擴大。央行認為，儘管近期有所放緩，但進口價格再次加速，需要對通膨超調的風險保持警惕。

央行表示，「有鑑於實際利率處於明顯較低水準，如果經濟和物價走勢符合最新預測，日本央行將繼續升息，並調整貨幣寬鬆程度」。

匯豐銀行 (HSBC) 首席亞洲經濟學家 Fred Neumann 表示，「儘管消費者支出低迷，但貨幣官員透過升息和允許更漸進地縮減資產負債表。發出了決定性信號。 」