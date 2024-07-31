日本央行升息造成日元波動加劇 澳元兌美元下跌
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-31 13:40
日本央行 (BOJ) 決定升息並公布縮減巨額債券購買計畫的決定後，日元周三 (31 日) 大幅波動。
日本央行宣布此消息後，日元兌美元匯率立即上漲 0.8%，至逾 3 個月高點 151.58，但不久後又回吐漲幅，來到 152.70 附近。
央行在聲明中表示，將短期利率目標從先前的 0-0.1% 上調至 0.25%，並逐步在 2026 年第一季，把每月債券購買減少至約 3 兆日元 (195.3 億美元) 。
在澳洲則由於核心通膨意外下滑，因此大為降低再次升息的風險，澳元跌至 5 月以來最低。
澳元兌美元最後下跌 0.54%，至 0.6503，盤中一度貶至 3 個月低點 0.64825，這使得澳元單月跌幅超過 2%。
周三在歐美市場也會相當忙碌，因而許多投資者仍暫時保持觀望。今天下午法國及更廣泛的歐元區將發布通膨數據，此後美國聯準會將公布利率決議。地緣政治暴力的蔓延也讓市場緊張不安。
在亞洲其他地區，中國 7 月製造業活動連續第 3 個月萎縮，這讓人們繼續預期北京將需要採取更多措施，以支撐其搖搖欲墜的經濟復甦。不過，人民幣兌美元匯率仍上漲 0.2%，至 7.2347。
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