日本央行升息造成日元波動加劇 澳元兌美元下跌

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-31 13:40

日本央行 (BOJ) 決定升息並公布縮減巨額債券購買計畫的決定後，日元周三 (31 日) 大幅波動。

日本央行宣布此消息後，日元兌美元匯率立即上漲 0.8%，至逾 3 個月高點 151.58，但不久後又回吐漲幅，來到 152.70 附近。

央行在聲明中表示，將短期利率目標從先前的 0-0.1% 上調至 0.25%，並逐步在 2026 年第一季，把每月債券購買減少至約 3 兆日元 (195.3 億美元) 。

先前因東京一系列干預行動，引發日元套利交易大減與空頭平倉，日元已先漲一波，預計日元在 7 月結束將上漲 5%。

在澳洲則由於核心通膨意外下滑，因此大為降低再次升息的風險，澳元跌至 5 月以來最低。

澳元兌美元最後下跌 0.54%，至 0.6503，盤中一度貶至 3 個月低點 0.64825，這使得澳元單月跌幅超過 2%。