最純台股AI ETF來了！00952前十大成分股一次看 8/16開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-31 15:35

台股 7 月如坐大怒神，指數蒸發上千點，今年行情火熱的 AI 相關概念股，成為首當其衝的海嘯第一排。凱基投信推出首檔台股 AI ETF 基金，先以 AI 純度做第一道防線，再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選出 50 檔，00952 規劃 10 元發行價、月配息、平準金機制，預計 8 月 16 日開始募集，9 月 5 日正式掛牌。

凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金 (00952-TW) 預定經理人施政廷表示，台灣在 AI 發展版圖中扮演關鍵樞紐，從 AI 的三大支柱算力、算法與資料來看，台廠目前在算力市佔率上掌握了絕對優勢，但為數眾多的 AI 概念股，受惠 AI 趨勢的程度也有所不同，能精準掌握 AI 貢獻度，才能發揮資金投資的最大效益。

施政廷指出，目前選股池水中約有 100-150 檔，隨著 AI 應用越來越廣泛，可望有更多檔個股符合條件。外界關切，為何 IC 設計大廠聯發科並未在前十大成分股之中，施政廷說明，必須 AI 純度高、營收占比超過 3 成才能入選，而聯發科營收貢獻主要來自消費性電子晶片，若未來 AI 比重持續增加，就可能入列成分股。

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 優選 AI 50 指數 - 凱基台灣 AI 50 追蹤指數，自 2016 年 5 月成立以來，指數含息報酬累積達 437.2%，遠勝同一時期台灣加權指數的 287.5%；從各年度殖利率來看，臺灣優選 AI 50 指數的殖利率，也是自成立以來連續 8 年打敗台灣加權指數，表現有目共睹。

施政廷解釋，為了確保 AI 趨勢能確實轉化為企業成長的養分，00952 所追蹤指數從 FactSet 產業分類隸屬 AI 的 39 個次產業中挑選成分股，且 AI 相關產業營收須占公司營收 30% 以上，才符合資格進入採樣範圍。

接下來剔除掉近 4 季 ROE 平均最低 5%、近一年下跌且波動最高 5% 的公司，只留配息紀錄穩、五月定審後會配息的公司，再以過去 12 個月股價動能、價值成長、股息配發表現做為第二層排序條件，從眾多優秀 AI 供應鏈中淬煉出頂尖 50 家企業作為成分股。