00850第三季估配0.62元 最晚8/15上車 9/12領息

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-31 18:48

具備「季配 + 永續 + 市值型」投資特色的元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 2024 年第三季預估配息公告出爐，每單位配發 0.62 元，以今 (31) 日收盤價 44.71 元計算，年化配息率約 5.55%。元大投信預計 8 月 14 日公告確定配息金額，8 月 16 日除息，想參與配息的投資人，最晚在 8 月 15 日前買進並持有，配息發放日落在 9 月 12 日。

據晨星 (Morningstar) 統計，00850 今年以來至 6 月底，各期間績效均優於同類型基金平均，突顯市值型投資於資產配置的重要性，並反映於資本利得表現。依元大投信官網揭露之淨值組成，至 7 月 30 日 00850 淨值 44.53 元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達 22.08 元，較 2023 年年底大幅成長 66.4%。

元大投信指出，00850 所追蹤的臺灣永續指數，於臺灣指數公司分類為市值投資型，目前主要成分股與 0050 高度相似，且成分股審核有單一個股權重上限 30% 上限，且最新成分股檔數為 97 檔，提供更為分散風險的投資選擇。至 7 月 30 日收盤，最新股價約只有 0050 四分之一，買進門檻相對更低。

元大投信表示，ETF 的淨值能否長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，高股息 ETF 所追求的固定頻率配息現金流，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達 30 至 40 年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型 ETF 追求資本利得潛力。