金管會開放主動式ETF、被動式多資產ETF 最快2025首檔商品問世

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-30 19:32

金管會今 (30) 日宣布開放開放主動式股票 ETF 及主動式債券 ETF，投資組合採全透明，不強制須有績效參考指標 (Benchmark)；同時開放被動式多資產 ETF，首波開放範圍為被動式平衡型 ETF，可同時投資股債，但需為固定比例，後續會循序漸進開放其他多資產 ETF，預計 2025 年將有首檔商品問世。

金管會證期局副局長高晶萍指出，相關法規調適作業，將於今年 12 月底前修正證券投資信託基金管理辦法及證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則。

證期局同步請證交所、櫃買中心及投信投顧公會就商品發行銷售、資訊揭露、申購買回作業、流動量提供等相關規範配合修正相關規章及調整相關電腦作業系統。預計 2025 年將有首檔主動式 ETF 及被動式平衡型 ETF 掛牌交易。

金管會副主委陳彥良說明，為打造具有台灣特色的「亞洲資產管理中心」，金管會將從客群 (人)、金流 (錢)、參與機構 (資產管理業者)、商品 (投資工具) 四大構面著手規劃相關措施，尤其是商品面向。

陳彥良以食物妙喻，他說，ETF 這項金融商品如同制式便當，開放主動式 ETF 就像新增許多菜色，投信、經理人就是廚師，他們會幫你去市場買菜，甚至精通中餐、西餐，主動式 ETF 有專業團隊挑選投資組合，不再只是追蹤指數；即便是被動式多資產 ETF，也能透過股票債券巧妙的平衡融合在一起。

陳彥良指出，國外市場已經行之有年，可看到投資人對於主動 ETF 有強烈的需求，台灣也希望透過小小的改變，讓台灣的錢留在台灣，外面的人願意來買，如同老子道德經所言「道生一，一生二，二生三，三生万物」。

高晶萍指出，開放主動式 ETF 及被動式多資產 ETF 後，預期達到三大效益，第一，提供投資人多元投資商品；第二，平衡國內主動與被動基金市場之發展；第三，拓展資產管理業者之業務動能，累積投信基金經理人主動投資管理之資源及能力。

官員指出，美國目前有多達 1258 檔主動 ETF，各國銷售模式各有利弊，比較多國家傾向全透明，國內被動式 ETF 也屬於全透明揭露，所有的投資人取得的資訊都是相同的。