一大早被退稅敲醒 股民逢低加碼00878卡位除息行情
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-31 10:05
快看帳戶，首批綜所稅退稅今 (31) 日入帳！網路熱烈討論退稅如何運用更有效率，有網友推薦，可以善用退稅款投資甜甜價的高股息 ETF，其中，擁有 132 萬投資人的國泰永續高股息 (00878-TW) 下個月又將展開除息，網友樂觀預期此次可能會再加碼。
00878 即將於 7 月底進行評價，預計近二日官方就會公告第三季預估配息金額，00878 過去四季以來，各配出 0.35 元、0.35 元、0.4 元及今年五月的 0.51 元，不僅看起來似乎有節節高升的趨勢，平均 5.5 天就完成填息的完美紀錄，網路近日開始預測各種數字，擁有 18 萬人的 00878 討論社團也已炸鍋。
受到大盤回檔影響，00878 近期股價同步承壓，不僅失守 23 元，今天再摜破半年線，最低來到 22.8 元，00878 昨天爆出 10 萬張巨量，今天交投依舊相當熱絡。儘管今年高股息 ETF 波動劇烈，百萬 00878 鐵粉們還是忠心力挺。
ETF 專家分析，00878 的指數邏輯和其他投信為了吸客各出花招大有不同，00878 追蹤的是 MSCI 編制的指數，具備低波抗跌的產業分散性，有別於其他高股息 ETF 可能僅聚焦科技或半導體業，00878 有金融、電子、傳產，今年以來有 AI 點火，金融帶頭衝，下個月除息後，還有看頭。
存股達人指出，獨鍾 00878 的最大原因，就是因為 00878 特別篩選大市值、過去三年 EPS 和 ESG 表現優異的領頭企業，成分股和其他高股息重疊度不高，訴求讓投資人真正是定期享穩健的現金流，不選景氣循環股、也不挑波動大的中小型股，過去四年以來，還有真實追漲抗跌的歷史數字可證明 00878 的實力。
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