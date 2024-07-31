〈日股盤後〉央行升息 日經指數上漲近1.5% 半導體股拉尾盤

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 15:12

在日本央行宣布升息之下，日股周三 (31 日) 午盤急漲，日經指數全日收報 39101 點，上漲 575 點或 1.49%。東證指數收盤上漲 39.81 點或 1.45%，收 2794.26 點。

日本央行 (BOJ) 周三宣布升息，並公布縮減巨額債券購買計畫的決定。央行在聲明中表示，將短期利率目標從先前的 0-0.1% 上調至 0.25%，並逐步在 2026 年第一季，把每月債券購買速度減少至約 3 兆日元 (195.3 億美元) 。

日本央行也下調了 2024 財年經濟成長和通膨的預測。

削減債券購買的時間表延長，加上近期增長和通膨前景疲軟，引發了人們對日本貨幣政策近期將保持寬鬆的押注。這種情況為日本股市帶來了積極的前景。

在央行升息後，日元一度升至 151.50，但經一番波動後穩於 153.0 水準附近，也幫助日股持穩。

此後有消息稱，美國在新的對中國半導體限制中，會將日本及南韓排除在外，幫助了半導體股急漲，日經指數也重回 39000 上方。

日經 225 指數當天漲幅最大的是 Screen 集團，該公司上漲 9.19% 或 1085.00 日元點，收盤於 12895.00 日元。 東京電子上漲 7.41% ，收於 31020.00 日元，Resona Holdings, Inc. 上漲 6.69%，收於 1092.00 日元。跌幅最大的是東方綠地，收盤下跌 5.87%，報 4282.00 日元。