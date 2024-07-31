〈財報〉AI帶旺晶片測試需求 愛德萬Q1獲利飆升1.2倍 全年獲利上調53%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 17:20
《路透社》報導，日本半導體設備商愛德萬測試今 (31) 日盤後公佈第一財季 (6 月為止) 財報成績，並將明年 3 月為止財年營業獲利預測值大幅上調 53%，理由是晶片測試設備的需求成長強於預期。
愛德萬預估，明年 3 月為止財年的銷售額料將從 5250 億日元年增 23.3% 至 6000 億日元，營收也將年增 69.1% 至 1380 億日元，因為隨著生成式 AI 對半導體的需求成長，相關半導體測試設備的需求預計將大幅成長。
此外，在同時公佈的 4 到 6 月一季財報中，愛德萬的銷售額年增 37% 至 1387.25 億日元，營業獲利更成長 1.2 倍至 313.25 億日元。
愛德萬今日收高 4.45% 至每股 6029 日元，連續第 2 個交易日走漲。
除愛德萬外，日本半導體相關類股今日也大幅上漲，東京威力科創 (TEL) 狂飆 7.41%、晶圓切割廠 DISCO 飆漲 5.8%、Screen Holdings 狂飆 9.19%。
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