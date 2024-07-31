〈財報〉AI帶旺晶片測試需求 愛德萬Q1獲利飆升1.2倍 全年獲利上調53%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 17:20

《路透社》報導，日本半導體設備商愛德萬測試今 (31) 日盤後公佈第一財季 (6 月為止) 財報成績，並將明年 3 月為止財年營業獲利預測值大幅上調 53%，理由是晶片測試設備的需求成長強於預期。

愛德萬預估，明年 3 月為止財年的銷售額料將從 5250 億日元年增 23.3% 至 6000 億日元，營收也將年增 69.1% 至 1380 億日元，因為隨著生成式 AI 對半導體的需求成長，相關半導體測試設備的需求預計將大幅成長。

此外，在同時公佈的 4 到 6 月一季財報中，愛德萬的銷售額年增 37% 至 1387.25 億日元，營業獲利更成長 1.2 倍至 313.25 億日元。

愛得萬在第一財季對中國的銷售額從三個月前的 504 億日元下滑至 360 億日元，同期對台灣和南韓的銷售額也有所增長。

愛德萬今日收高 4.45% 至每股 6029 日元，連續第 2 個交易日走漲。